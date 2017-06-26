Кононов: Балай хорошо работал, но ещё не в лучших кондициях

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от прошедшего накануне контрольного матча с австрийским клубом «Вёргль» (5:1), рассказав о состоянии игроков и процессе построения командной игры с различными схемами.
«Мы специально запланировали такой спарринг, чтобы соперник был не сильный, для того, чтобы мы вошли в игровой ритм. Но мы поставили задачу не только выиграть, но и держать ту игру, которую мы хотим видеть и в дальнейшем.
Хочется уже видеть игру побыстрее, быстрее мышление. Команде трудно настроиться на такие игры, но тем не менее она пошла в зачёт. Рады, что Беким Балай забил три мяча, хорошо работал, но ещё не в лучших кондициях. Но свои голы забил, для нападающего это очень ценно", — сказал Кононов в интервью клубному телевидению.