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«Алавес» может арендовать у «Реала» сына Зидана

26 июня 2017, понедельник. 17:07. Футбол

Полузащитник «Реал Мадрид Кастилья» Энзо Зидан Фернандес близок к переходу в «Алавес» на правах аренды. Как сообщает Marca, полузащитник «Реала» Маркос Льоренте, который был в аренде в «Алавесе» в прошлом сезоне, убедил сына главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, что этот переход пойдёт на пользу его карьере.

22-летний Энзо Зидан в прошедшем сезоне сыграл 32 матча за резервную команду «Реала», забил пять голов и сделал пять голевых передач.

Энцо также сыграл за первую команду «Реала» в матче Кубка Испании с командой «Культураль Леонеса» (6:1) и отметился голом.

Зидан: горжусь Энзо как отец и как тренер
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Алавес ФК Реал Мадрид Трансферы
Новости. Футбол
26 июня 2017, понедельник
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