Сколари считает, что у «Барселоны» мало шансов заполучить Паулиньо

Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари выразил мнение, что у «Барселоны» мало шансов заполучить полузащитника китайской команды Паулиньо. Ранее бразилец подтвердил, что каталонский клуб заинтересован в его трансфере.
«Сумма отступных в контракте Паулиньо составляет € 40 млн, и ни один из китайских клубов не позволит своим ключевым игрокам уйти, потому что из-за новых правил китайской лиги найти замену будет сложно и дорого», — цитирует Сколари Marca.
Китайские клубы обязаны платить в местную федерацию футбола 100% от суммы, потраченной на трансфер зарубежного игрока, если сумма перехода превышает $ 6,58 млн.