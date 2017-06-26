Пашинин: в «Локомотиве» ребята ответственные, «домашнее задание» выполняют

Тренер «Локомотива» Олег Пашинин рассказал о работе московской команды на летнем сборе.
«Конечно, на первом сборе уделяется большое внимание физической подготовке. После отдыха надо привести всех футболистов к одному уровню функционального состояния. Игрокам перед отпуском даются задания – как поддерживать физические кондиции. Надо сказать, у нас ребята ответственные, «домашнее задание» выполняют. Занятия более объёмные и не такие интенсивные, как на втором (и третьем – если речь о зимнем межсезонье) сборе. Это не значит, что нет работы с мячом. Мы постоянно работаем над организацией и совершенствованием различных компонентов игры. Без этого никак.
На первом сборе, быть может, чуть легче психологически. Потому что все свежие, после отдыха, соскучились друг по другу. Делятся эмоциями, впечатлениями. Задача – чтобы такое настроение было всегда. Все понимают, что от таких нагрузок и отсутствия непосредственного общения с семьёй, близкими – непросто. Так что к концу сбора настроение может и чуть ухудшиться, но это не сказывается на качестве тренировок. Хорошо, что у нас в команде ребята позитивные, общительные, поддерживают друг друга. Вместе проще с этим справиться", — цитирует Пашинина сайт «Локомотива».