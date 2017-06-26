Фаулер: «Ливерпулю» нужно усиливать состав, Салах — хорошее начало

Экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер дал оценку приобретению клубом полузащитника «Ромы» и сборной Египта Мохамеда Салаха.
«Буду откровенен. Все знают, что стартовый состав „Ливерпуля“ очень хорош и полностью готов к борьбе за титул. А вот «скамейка» оставляет желать лучшего. Не хочу говорить, что в запасе у „Ливерпуля“ сидят слабые игроки, потому что они не заслуживают таких слов, но для борьбы за титул «скамейку» явно нужно улучшать.
Салах — хорошее начало для усиления команды. Это хороший игрок, который знаком Клоппу, и, судя по всему, он перешёл в «Ливерпуль» именно по инициативе Юргена. Салах отлично подходит тому стилю игры, который используют мерсисайдцы", — цитирует Фаулера Mirror.