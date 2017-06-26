Бузакка: мы будем улучшать систему видеоповторов в будущем, главное – честность

Глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка оценил работу системы видеоповторов на Кубке конфедераций—2017.
«В Германии и Италии через несколько месяцев введут систему VAR, это очень важно для нас. Мы зависим от поддержки национальных ассоциаций. Пока имеем возможность проверить её на Кубке конфедераций и клубном чемпионате мира до ЧМ-2018.
Раньше судей критиковали за ошибки. Теперь вы можете сказать, что система видеоповторов не нужна, если она вам не нравится. Конечно, использование VAR чуть-чуть снижает динамику игры, но журналисты ведь сами всегда требовали гарантировать честность судейских решений в матчах.
Почему четыре минуты ждали решения по карточке в матче Германии и Камеруна? Согласен, это слишком долго. Но в конце концов судья определил виновных. Было бы куда хуже удалить того, кто не виноват. Повторюсь, мы будем улучшать систему в будущем, главное – честность. На этом турнире какие-то ошибки случались только при рассмотрении ситуаций с офсайдами", — передает слова Бузакки корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.