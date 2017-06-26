Отказавший «Зениту» полузащитник «Бордо» Уна перейдёт в «Наполи» за € 10 млн

Полузащитник «Бордо» Адам Уна, который накануне отказался от перехода в «Зенит», с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Наполи». Сумма трансфера составит € 10 млн, утверждает France Football.
По данным источника, в ближайшие дни Уна пройдёт в «Наполи» медобследование, после чего подпишет контракт с итальянским клубом на пять лет.
В минувшем сезоне 20-летний полузащитник провёл за «Бордо» 26 матчей в чемпионате Франции (11 — с первых минут), забил три гола и отдал две результативные передачи