Мхитарян: в новом сезоне «МЮ», безусловно, хочет побороться за победу в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал, какие командные и личные цели ставит для себя на следующий сезон.
«Лига чемпионов — это тот турнир, в котором „МЮ“ самое место, и мы рады, что сможем сыграть в нём. Кроме того, в новом сезоне мы, безусловно, хотим побороться за победу в АПЛ.
Что касается моих личных амбиций, то я хотел бы забить больше голов и отдать больше передач, чем в прошлом сезоне. Ну и, само собой, помочь команде выиграть как можно больше трофеев", — цитирует Мхитаряна сайт «МЮ».
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