«Фиорентина» объявила о приобретении 17-летнего форварда «Партизана» Влаховича

«Фиорентина» объявила о приобретении у белградского «Партизана» 17-летнего нападающего Душана Влаховича. Сделка будет официально завершена после того, как игроку исполнится 18 лет, информирует официальный сайт итальянского клуба.
В ближайшее время Влахович пройдёт для «Фиорентины» медицинский осмотр, после чего подпишет с «фиалками» контракт на пять лет. Сумма перехода не сообщается.
В минувшем розыгрыше чемпионата Сербии Влахович провёл семь матчей (один — с первых минут) и не сумел отметиться голами.