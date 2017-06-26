Белоголовцев: мне кажется, что Акинфеев должен был уйти из сборной после ЧМ-2014

Актёр и шоумен Сергей Белоголовцев прокомментировал игру сборной России на Кубке конфедераций, а также высказался о вратаре Игоре Акинфееве.
«Уже приятно, что люди не машут руками и не кричат о том, чтобы разогнать сборную. Я считаю, что сборная оживает. У нас есть вполне конкурентоспособные ребята, которые пока, может, и не набрали кондиций, но они есть. Например Васин. Также при всём моём безграничном уважении к Акинфиеву мне кажется, что он должен был уйти из сборной после ЧМ в Бразилии. Мы все помним его великолепную игру в чемпионате страны, в России он прекрасен и хозяин поля, но в сборной это ушло. Есть прекрасный Александр Беленов, который вырос в высококлассного игрока европейского уровня, есть Ребров. Мне кажется, что с вратарями у нас проблем нет.
Если судить по последним играм, то у нашей сборной, безусловно, есть прогресс, также у неё появилось желание играть, какая-то зубастость, исчезла некая обречённость. По-моему, прогресс у сборной виден, и болельщики это оценили. Я думаю, что сейчас даже больше позитивных отзывов, чем негативных. Пусть мы и не вышли из группы, но не надо забывать, что Кубок конфедераций — это соревнование чемпионов. Что касается Станислава Черчесова, то я пока не увидел какой-то концепции, почерка, как, например, у Бердыева, Романцева или у Слуцкого. Однако вполне возможно, что скоро это появится. Тут я не возьмусь осуждать тренера.
Думаю, что сборная России будет крепчать. Несомненно, она будет по-другому играть на чемпионате мира. Мне кажется, что на чемпионате мира мы точно выйдем из группы и, возможно, даже пройдём в следующую стадию. Считаю, что у сборной есть будущее и она порадует нас на домашнем чемпионате мира», — передаёт слова Белоголовцева корреспондент «Чемпионата» Яна Трандафилова.