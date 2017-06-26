Президент «Лиона» Оляс: Жиру — именно тот игрок, который нам нравится

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что его клуб заинтересован в переходе нападающего «Арсенала» Оливье Жиру.
«Да, Жиру — именно тот игрок, который нам нравится. Оливье всегда забивает внушительное количество голов. Кроме того, он очень амбициозен и хочет попасть на чемпионат мира—2018 в России», — цитирует Оляса L'Equipe.
В минувшем розыгрыше чемпионата Англии 30-летний Жиру провёл 29 матчей (11 — с первых минут), в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки.