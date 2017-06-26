Видео: в Казани фанат крикнул «Месси» в спину Роналду

Сборная Португалии прибыла в Казань после победы над Новой Зеландией в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций—2017. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Фернанду Сантуша.
Сборная Португалии набрала 7 очков и с первого места в группе А вышла в полуфинал Кубка конфедераций—2017, где встретится с командой Чили, финишировавшей на второй строчке в группе B. Матч состоится 28 июня в Казани.
Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов, один из местных болельщиков крикнул «Месси» в спину португальскому нападающему «Реала» Криштиану Роналду, напомнив ему о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
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