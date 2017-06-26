Раньери: нужно забыть о «Лестере» и усердно работать с «Нантом»

Новый главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери отметил, что не хочет слишком часто вспоминать о победе в чемпионате Англии с «Лестер Сити».
«Я очень рад быть здесь. Я многое знаю о „Нанте“, потому что уже работал в чемпионате Франции с „Монако“. У „Нанта“ фантастические болельщики. Я принял предложение „Нанта“ в ночь после встречи с президентом этого клуба, мне понравились его амбиции.
Моя мотивация всегда очень сильна. Моя любовь к футболу никуда не делась. Нужно забыть о «Лестере» и усердно работать с «Нантом». Тот титул «Лестера» останется уникальным, но теперь я пришёл в клуб, у которого восемь титулов", — цитирует Раньери сайт «Нанта».