«СКА-Хабаровск» завершил сбор в Кратово ничьей с «Долгопрудным»

«СКА-Хабаровск» провёл заключительный контрольный матч на сборе в подмосковном Кратово. Дальневосточная команда сыграла вничью со счётом 1:1 с «Долгопрудным».
Голом в составе «СКА-Хабаровск» на 45-й минуте отметился нападающий Руслан Корян.
Контрольный матч
«СКА-Хабаровск» — «Долгопрудный» – 1:1 (1:1)
Голы: Башкиров, 40 (0:1); Корян, 45 (1:1).
«СКА-Хабаровск»: Довбня (Криворчко, 46), Димидко, Калинский, Баляйкин, Никифоров, Федотов, Друзин, Савичев, Казанков, Корян, Дьяченко (Кобялко, 46).
27 июня команда Алексея Поддубского вылетит в Хабаровск, а 29-го отправится в Корею. Клуб договорился о спарринге с ФК «Тэджон Ситизен», который является победителем Кубка Кореи 2001 года.