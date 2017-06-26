Сиригу: я счастлив, уже не терпится провести первый матч за «Торино»

Итальянский голкипер Сальваторе Сиригу близок к переходу в «Торино». Накануне Сиригу встретился с руководством итальянского клуба.
«Я очень счастлив. Мне уже не терпится провести первый матч за „Торино“, — цитирует Сиригу Football Italia.
Трансфер Сиригу принадлежит «ПСЖ», но стороны ведут переговоры о расторжении контракта, который действует до лета 2018 года. По данным итальянских СМИ, Сиригу подпишет трёхлетний контракт и будет получать € 1,2 млн за сезон, в дополнение к этому будут предусмотрены бонусы за удачную игру.
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