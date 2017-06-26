«Локомотив» со счётом 10:0 победил клуб из Словении в контрольном матче

«Локомотив» в контрольном матче разгромил клуб «Анкаран», выступающий в элитном дивизионе чемпионата Словении. Встреча проходила в Филлахе (Австрия) на стадионе «Ландскрон» и завершилась со счётом 10:0.
Хет-трик оформили Артём Галаджан и Ари, дублями отметились Мануэл Фернандеш и Антон Миранчук.
«Локомотив» продолжает подготовку к российской футбольной Премьер-Лиге сезона-2017/18. В матче первого тура «железнодорожники» на своём поле сыграют с тульским «Арсеналом», встреча запланирована на 16 июля.
На стадионе «Локомотив» начат монтаж новых табло