«Реал Сосьедад» объявил о переходе Диего Льоренте из мадридского «Реала»

«Реал Сосьедад» объявил о переходе защитника Диего Льоренте из мадридского «Реала». 23-летний футболист уже прошёл медицинский осмотр во второй половине дня и подписал контракт, рассчитанный на пять лет, информирует официальный сайт «Реала Сосьедад».
В ближайшие дни Льоренте проведёт первую пресс-конференцию после перехода, а 7 июля он начнёт предсезонную подготовку вместе с новой командой.
В минувшем сезоне Льоренте выступал за «Малагу» на правах аренды и провёл 25 матчей в испанской Примере, в которых забил два мяча.