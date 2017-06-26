«Урал» в контрольном матче минимально победил «Анкаран»

«Урал» в контрольном матче одержал победу со счётом 1:0 над словенским «Анкараном». Единственный гол в начале встречи забил Николай Димитров.
С «Уралом» играла одна из двух групп «Анкарана», которая находится в Словении. Вторая группа игроков в Австрии параллельно проводила встречу с другим российским клубом – московским «Локомотивом» — и потерпела крупное поражение со счётом 0:10.
«Урал» (Екатеринбург, Россия) — «Анкаран» (Копер, Словения) — 1:0 (1:0)
Гол: Димитров.
«Урал» (первый тайм): Годзюр, Балажиц, Меркулов, Емельянов, Бикфалви, Коробов, Глушков, Димитров, Ильин и два игрока на просмотре.
«Урал» (второй тайм): Арапов, Динга, Ойеволе, Данцев, Подоксёнов, Павленко, Глушков, Юсупов, Ставпец и два игрока на просмотре.
«Урал» завершит программу первого сбора контрольным матчем со словенским клубом «Целе». Игра пройдёт 30 июня.