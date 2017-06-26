Бубнов — о «месседже» Кокорина и Дзюбы: шутки бывают неуместными и не ко времени

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о шумихе вокруг «месседжа» нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артёма Дзюбы. На видео, опубликованном в «Инстаграме», футболисты прикладывают ребро ладони к губам.
«Что значит этот жест? Усы? Кого? В любом случае Дзюба сказал, что они пошутили. Над кем? Шутки бывают неуместными и не ко времени. Есть шутки, которые вообще оскорбляют. Если таким образом проявлена неприязнь к Черчесову, то они лишний раз показали своё отношение к сборной. На их имидже только отрицательно скажется такой поступок. И так проблем много, особенно у Кокорина. И я не понимаю, для чего это делается», — сказал Бубнов в эфире «Спорт FM».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».