В Казахстане сообщили об уходе Тетрадзе с поста наставника «Тобола»

Главный тренер «Тобола» Омари Тетрадзе покинул свой пост, утверждает издание Vesti.kz.
Российский специалист накануне пропустил послематчевую пресс-конференцию после домашнего поражения от аутсайдера чемпионата «Шахтёра» (1:2). Сегодня он попрощался с командой. Руководство костанайцев уже занято поисками нового наставника.
Тетрадзе принял «Тобол» 30 мая 2016 года и не смог вывести команду на новый уровень. Ранее он возглавлял российские «Анжи», «Волгу», «Нижний Новгород», «Химки» и «Енисей». В Казахстане специалист известен по работе с «Жетысу».
Вопрос дня: чего ждать от сборной России на чемпионате мира?
Известные футбольные болельщики — о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира.