Сёмин: соперник был слабоват, но «Локо» играл дисциплинированно и с самоотдачей

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итог контрольного матча со словенским «Анкараном». Встреча проходила в Филлахе (Австрия) на стадионе «Ландскрон» и завершилась со счётом 10:0 в пользу «железнодорожников».
«Соперник был, на мой взгляд, слабоват, но это не умаляет достоинства того, что наши ребята играли и дисциплинированно, и с хорошей самоотдачей. В плане атакующих действий, конечно же, доволен матчем. Игроки хорошо двигались, легко с мячом обращались, были отличные комбинации», — цитирует Сёмина сайт «Локомотива».