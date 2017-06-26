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Сёмин: соперник был слабоват, но «Локо» играл дисциплинированно и с самоотдачей

26 июня 2017, понедельник. 21:53. Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итог контрольного матча со словенским «Анкараном». Встреча проходила в Филлахе (Австрия) на стадионе «Ландскрон» и завершилась со счётом 10:0 в пользу «железнодорожников».

«Соперник был, на мой взгляд, слабоват, но это не умаляет достоинства того, что наши ребята играли и дисциплинированно, и с хорошей самоотдачей. В плане атакующих действий, конечно же, доволен матчем. Игроки хорошо двигались, легко с мячом обращались, были отличные комбинации», — цитирует Сёмина сайт «Локомотива».

Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Юрий Сёмин
Новости. Футбол
26 июня 2017, понедельник
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