«Челси» объявил о переходе Бертрана Траоре в «Лион»

«Челси» объявил о переходе нападающего Бертрана Траоре во французский «Лион». Детали соглашения не уточняются.
«Мы желаем Бертрану успехов в его карьере во Франции и благодарим его за вклад в успехи «Челси»», — говорится на официальном сайте английского клуба.
Минувший сезон Траоре провёл на правах аренды в амстердамском «Аяксе». Нападающий сыграл в 39 матчах, в которых забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ранее СМИ сообщали, что трансфер 21-летнего футболиста обойдётся «Лиону» в € 17-20 млн.
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