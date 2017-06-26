Агент: переход Мариу Руя в «Наполи» задерживается, потому что «Рома» ищет замену

Агент Марио Гиффреди, представляющий интересы защитника «Ромы» Мариу Руя, сообщил, что его клиент близок к переходу в «Наполи».
«Клубу нужно найти замену, а это нелегко. „Рома“ работает на трансферном рынке по нескольким фронтам, что осложняет им задачу. Салах уже ушёл, Манолас и Паредес близки к смене команды — всем им нужно найти замену, поэтому переход Руя затягивается. Думаю, трансфер может состояться до конца июня», — цитирует агента Radio Crc.
В минувшем сезоне Серии А 26-летний Руй, не игравший до декабря из-за разрыва передней крестообразной связки, провёл лишь пять матчей.