Ари: все мои мысли сейчас о матче со «Спартаком» за Суперкубок России

Форвард «Локомотива» Ари подвёл итог контрольного матча со словенским «Анкараном». Встреча проходила в Филлахе (Австрия) на стадионе «Ландскрон» и завершилась со счётом 10:0 в пользу «железнодорожников». Бразилец оформил хет-трик.
«Все молодцы, мы сегодня очень хорошо сыграли! Много комбинировали, технично и быстро бегали – это главное. Все мои мысли сейчас о Суперкубке, который состоится уже совсем скоро, нам нужно быть готовыми к нему на 100%.
Рад, что все проявили себя, особенно Артём Галаджан – этот хет-трик точно поможет ему успешно начать сезон. Продолжаем усердно тренироваться, наш основной фокус, повторюсь, – матч со «Спартаком», где мы должны проявить себя настолько хорошо, чтобы порадовать наших болельщиков", — цитирует Ари пресс-служба «Локомотива».
Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» за Суперкубок России — 2017 пройдёт 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».