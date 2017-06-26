Игнатович продолжит карьеру в кипрском «Эрмисе»

Полузащитник Павел Игнатович перешёл в «Эрмис», сообщает пресс-служба кипрского клуба. Контракт между сторонами заключен по схеме «1+1».
28-летний футболист присоединился к «Эрмису» в статусе свободного агента. Недавно истёк срок его контракта с «Мордовией», в которой он провёл последние три года. Павел также выступал в московском «Динамо», «Томи», «Амкаре», брянском «Динамо», «Химках» и «Зените-2».
В минувшем сезоне ФНЛ Игнатович провёл 29 матчей, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.
Закон сохранения энергии. В «Краснодаре» снова есть Вандерсон
Молодой вингер «Ред Булл Зальцбург» переехал в Россию. Рассказываем, кто он и как играет.