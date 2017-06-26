Аллегри: я поступил правильно, когда вывел Бонуччи из состава на матч с «Порту»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил мнение, что поступил правильно в конфликте с защитником Леонардо Бонуччи по ходу сезона.
«В том конкретном случае я поступил правильно. Бывают случаи, когда нужно закрывать глаза, но порой случаются моменты, когда их нужно держать широко раскрытыми. В той ситуации Лео был неправ.
Я тоже был неправ, и на самом деле я наказал и Лео, и себя. Это была важная игра, но мы хорошо провели её, а затем через два дня в состав вернулся Бонуччи. Вернулся, потому что он важный игрок, который вскоре станет лидером раздевалки „Ювентуса“, — сказал Аллегри в интервью Sky.
Из-за ссоры с главным тренером Леонардо Бонуччи был вынужден пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). По слухам, руководство клуба хотело ограничиться штрафом, но Аллегри настоял, чтобы защитник пропустил игру, пригрозив отставкой.