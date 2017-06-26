Асенсио: было бы хорошо, если бы завтра у Доннаруммы был плохой день

Полузащитник «Реала» и сборной Испании U21 Марко Асенсио поделился ожиданиями от встречи с голкипером «Милана» и сборной Италии U21 Джанлуиджи Доннаруммой в полуфинале молодёжного чемпионата Европы. «Реал» является претендентом на 18-летнего футболиста, который не хочет продлевать контракт с «Миланом».
«Доннарумма — молодой голкипер, который доказал, что способен играть на высоком уровне. Не знаю, готов ли он играть за „Реал“, но он определённо отличный вратарь. Но было бы хорошо, если бы завтра у него был плохой день», — цитирует Асенсио Marca.
Матч между молодёжными сборными Италии и Испании состоится завтра, 27 июня, начало — в 22:00.