Кампль: я ухожу из «Байера», это факт

Полузащитник «Байера» Кевин Кампль сообщил, что точно сменит команду в летнее трансферное окно.
«Я ухожу из Леверкузена, это факт. Куда? Я открыт для любых вариантов. Предложений у меня достаточно.
Китай? Это слишком далеко. Если я и соглашусь туда перейти, то только к бывшему тренеру «Байера» Роджеру Шмидту, который возглавляет «Бэйцзин Гоань», — сказал Кампль в интервью RTV SLO.
Действующий контракт 26-летнего футболиста с «Байером» рассчитан до лета 2020 года, трансферная стоимость Кампля оценивается в € 15 млн.
10 молодых игроков, которые сменят команду этим летом
Бальде Кейта, Киллиан Мбаппе, Каспер Дольберг и другие молодые футболисты, за которых этим летом заплатят много денег.