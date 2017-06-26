Чичарито и Д. Рейес пропустили тренировку сборной Мексики

Нападающий Хавьер Эрнандес и защитник Диего Рейес пропустили сегодняшнюю тренировку сборной Мексики, сообщает AP.
Чичарито принял участие в разминке мексиканцев, но затем отправился работать по индивидуальной программе. У него накопилась мышечная усталость, и тренерский штаб дал ему возможность немного отдохнуть. По словам игрока «Байера», с ним всё в порядке.
Рейес получил травму бедра в недавнем матче с командой России (2:1). Ему пришлось покинуть поле уже на 39-й минуте, и его участие в полуфинальном поединке с Германией (29 июня) под серьёзным вопросом.
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