Карпин: Акинфеев жил после прошлых промахов — думаю, будет жить и дальше

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин поделился мнением об ошибке вратаря сборной России Игоря Акинфеева в матче Кубка конфедераций — 2017 с Мексикой (1:2).
«Во-первых, у Акинфеева уже были промахи — можно вспомнить чемпионат мира в Бразилии. И, наверное, в играх с ЦСКА он тоже ошибался. Но Игорь справлялся, жил и, думаю, будет дальше жить. Но я никогда не был вратарём, никогда не стоял в воротах и не знаю, что ощущает голкипер и какое у него видение футбола из ворот.
После матча с Украиной, когда ошибся Филимонов, у нас была тишина в раздевалке, никто ни о чём в принципе не говорил. А дальше продолжаются тренировки, матчи, через работу всё это проходит», — сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.