Балай: сейчас меня ничего не тревожит, к началу сезона подойду в хорошей форме

Нападающий «Ахмата» Беким Балай прокомментировал победу в товарищеском матче над австрийским «Вёрглем» (5:1), в котором он оформил хет-трик, а также рассказал о своём функциональном состоянии.
«Для нападающего всегда приятно забивать. Сейчас для меня важно сконцентрироваться, так как я только приступил к работе после паузы из-за травмы. На данный момент меня ничего не тревожит. У нас ещё 10 дней сборов, нужно тренироваться и готовиться к началу сезона.
В матче с «Вёрглем» ориентиром были быстрые атаки, подачи с флангов, контратаки. Как вы видели, голы были забиты после фланговых подач. Мохаммади и Бериша — очень скоростные игроки, которые прекрасно доставляли мяч, а я пытался найти его в нужном месте и завершить.
Как я упоминал ранее, я проходил терапию, восстанавливался после травмы колена. Было важно приступить к тренировкам, не имея никаких проблем. Сейчас я полностью готов к работе и матчам, к началу сезона подойду в хорошей форме», — сказал Балай в интервью пресс-службе «Ахмата».