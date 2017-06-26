Максимов и Аджоев — в общей группе «Арсенала» Т, Габулов получил неделю отдыха

Полузащитник Илья Максимов и нападающий Гурам Аджоев-младший восстановились после травм и вернулись в общую группу тульского «Арсенала». Вратарь Владимир Габулов приступит к работе 3 июля.
«Благодаря слаженной работе всего медицинского штаба травмированные Илья Максимов и Гурам Аджоев уже сегодня приступили к полноценным тренировкам в общей группе и смогут выйти на поле в ближайшем контрольном матче.
Капитан Владимир Габулов после окончания Кубка конфедераций и недельного отдыха приступит к работе 3 июля", — информирует официальный сайт тульского «Арсенала».
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