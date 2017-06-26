На просмотр в «Анжи» прибыл грузин Липартия

Экс-полузащитник «Зари» Джаба Липартия может продолжить карьеру в России. Грузинский футболист прибыл на просмотр в «Анжи» и принял участие в товарищеской встрече с румынским клубом «Астра», информирует официальный сайт махачкалинцев.
Липартия, который также может играть на позиции нападающего, вошёл в игру на 46-й минуте вместо Хасана Мамтова. Матч завершился победой российской команды со счётом 2:1.
В минувшем сезоне 29-летний Липартия провёл 27 матчей в УПЛ и отметился тремя голевыми передачами.