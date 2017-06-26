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На просмотр в «Анжи» прибыл грузин Липартия

26 июня 2017, понедельник. 23:32. Футбол

Экс-полузащитник «Зари» Джаба Липартия может продолжить карьеру в России. Грузинский футболист прибыл на просмотр в «Анжи» и принял участие в товарищеской встрече с румынским клубом «Астра», информирует официальный сайт махачкалинцев.

Липартия, который также может играть на позиции нападающего, вошёл в игру на 46-й минуте вместо Хасана Мамтова. Матч завершился победой российской команды со счётом 2:1.

В минувшем сезоне 29-летний Липартия провёл 27 матчей в УПЛ и отметился тремя голевыми передачами.

Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
26 июня 2017, понедельник
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