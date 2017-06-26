Защитник «Динамо» Ненахов: болею за «Реал», но до этого уровня ещё как до Луны

Защитник Максим Ненахов, который отправился вместе с основным составом «Динамо» на сбор в Австрию, рассказал о начале своей карьеры и отметил, что болеет за «Реал».
«Начинал я в частной футбольной школе «Олимпик Юнайтед». Кстати, вместе с братьями Обольскими. А в 9 лет после турнира «Локобол» меня пригласили в «Динамо», с тех пор я здесь. Сначала пробился в дубль, теперь впервые пригласили в основу. Очень рад. ПФЛ позволила очень серьёзно прибавить. Это соперничество на мужском уровне, там ты должен быстрее думать и действовать. Во второй лиге никто не позволит играть в академичный футбол, требуется быстро развивать атаки, не давать пространства в обороне. Разница с молодёжным первенством огромная. Я вспоминаю наш первый матч в ПФЛ с «Текстильщиком» в Иваново – мы даже со своей половины поля выйти не могли. Нас давили морально и физически. Но со временем освоились, заняли в итоге четвёртое место.
Если во второй команде ты можешь поднять голову и принять решение, то в основе никто тебе на это времени не даст, заранее должен просчитать всё на три хода вперёд. Что же касается физики, то и Дмитрий Хохлов в молодёжной команде давал серьёзные нагрузки, так что справляемся.
Хочется расти, закрепиться в основе «Динамо». Если заглядывать дальше, то мечтаю о выступлении в зарубежном топ-клубе. Люблю смотреть иностранные чемпионаты, особенно испанский, в котором болею за «Реал». До этого уровня ещё как до Луны. Работать и работать", — цитирует Ненахова сайт «Динамо».