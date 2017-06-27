Тарханов: «Уралу» пока не хватает мастерства, нет последнего паса

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от победы со счётом 1:0 над словенским «Анкараном» в контрольном матче. Единственный гол в начале встречи забил Николай Димитров.
«Тренер не должен быть довольным всем. Сегодня создали достаточно много моментов, особенно в первом тайме. Нет последнего паса, когда нужно решить вопрос. Или неточно, или неправильно принимаем решение. Может, сказалось то, что сегодня играли в одни ворота. Создавали много моментов и хотели выдумать что-то ещё. Во втором тайме тоже имели преимущество. Хотя в целом была равная игра. Но мы тоже имели моменты. Вратарь у них здорово сыграл в трех эпизодах. Юсупов мог забить. Много было подходов во втором тайме, но где нужно проявлять мастерство, его пока не хватает.
Мы быстро играли в первом тайме. Во втором стали чуть медленнее. А в первой половине быстро переходили в атаку, быстро разыгрывали мяч. Поэтому мы и вскрывали их оборону. Хотя соперник в обоих таймах действовал от обороны. Мы играли неплохо. Единственное, в таких играх нужно много забивать.
Считаю, команда в хорошем состоянии. Никита Глушков сегодня выдержал два тайма. Играл активно, возвращался назад. Хорошее движение было у него. Когда человек выдерживает два тайма, значит, всё хорошо с физическим состоянием. Сегодня утром провели работу. Больше поработали над качеством», — цитирует Тарханова сайт «Урала».