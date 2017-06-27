«Челси» хочет перехватить Маноласа у «Зенита» и предложил «Роме» € 40 млн

«Челси» поборется с «Зенитом» за защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Английский клуб предложил римлянам € 40 млн за трансфер футболиста, утверждает Sport Мediaset.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что «Зенит» достиг соглашения с «Ромой» о переходах Маноласа и полузащитника Леандро Паредеса, в сумме оба футболиста обойдутся «Зениту» в € 65 млн. Однако, по информации источника, предложение «Челси» может вновь поставить сделку под вопрос.
Манолас перешёл в «Рому» из «Олимпиакоса» летом 2014 года. В составе римского клуба защитник в общей сложности провёл 131 матч.
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