Экс-игрок «Уралана» Далалоян погиб в ДТП в Воронеже

Бывший футболист элистинского «Уралана» Павел Далалоян трагически погиб в ДТП в Воронеже, сообщает страница Федерации футбола области в сети «ВКонтакте». Авария случилась 22 июня.
По данным полиции, 35-летний безработный на «ВАЗ-2114» сбил 38-летнего Далалояна на улице Гайдара в прошлый четверг, около 23 часов. Спортсмен скончался до приезда скорой помощи.
За свою карьеру Павел поиграл в таких командах, как «Автодор» (Новая Усмань), «Труд-ЕЖК» (Каменка), «Кубань» (Славянск-на-Кубани), «Локомотив» (Лиски), «Уралан» (Элиста), «Металлург» (Липецк), «Краснодар-2000», «Динамо» (Воронеж). В составе «Уралана» провёл 4 матча в высшем дивизионе чемпионата России в 2000 году.