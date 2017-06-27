«Арсенал» провёл переговоры с полузащитником «ПСЖ» Матюиди

«Арсенал» провёл переговоры с полузащитником «ПСЖ» Блезом Матюиди, сообщает Get Football News France.
Ранее футболистом интересовался также «Ювентус», который, по информации L’Équipe, готов предложить за него € 15 млн.
30-летний Матюиди в минувшем сезоне провёл 52 матча за «ПСЖ», в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт француза с клубом рассчитан до 2018 года. Ранее он выступал в «Труа» и «Сент-Этьене», откуда перешёл в «ПСЖ» в 2011 году за € 8 млн. Матюиди сыграл 58 матчей за сборную Франции, в которых забил 8 мячей.