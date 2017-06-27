Луис Суарес: надеюсь, Бельерин сможет перейти в «Барселону» из «Арсенала»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес выразил надежду, что каталонский клуб сможет оформить трансфер защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина.
«Люди хотят, чтобы в „Барселоне“ были только лучшие игроки, и я надеюсь, что Бельерин сможет перейти к нам. Игроки высочайшего уровня — мы всегда им рады», — приводит Goal слова Суареса со ссылкой на Radio Marca.
Руководство «Арсенала» недавно отклонило предложение «Барселоны» о приобретении Бельерина. Сам футболист выразил желание перейти в каталонский клуб.
«Арсенал» отклонил предложение «Барселоны» по Бельерину