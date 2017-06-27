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«Реал» не расстанется с Бэйлом

27 июня 2017, вторник. 06:23. Футбол

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» не собираются выставлять полузащитника Гарета Бэйла на трансфер, сообщает Marca.

Валлиец имеет статус неприкосновенного футболиста, так как главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не сомневается, что он будет полезен команде. Сам Бэйл также не намерен менять клубную прописку.

Ранее испанские СМИ сообщали, что президент «Королевского клуба» Флорентино Перес пообещал нападающему «Монако» Килиану Мбаппе игровую практику, если тот согласится перейти в испанский гранд. При этом Перес сказал игроку, что один из таких игроков, как Бэйл, Карим Бензема и Криштиану Роналду, покинет «Реал».

«ПСЖ» готов побороться за Бэйла, если «Реал» решит его продать
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл
Новости. Футбол
27 июня 2017, вторник
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