Агент: всегда говорил, что «Бавария» — лучший клуб для прогресса Левандовского

Цезари Кухарски, агент нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, исключил возможность перехода игрока в другой клуб.
«Я всегда говорил, что «Бавария» — лучший клуб для прогресса Левандовского. И моё мнение не изменилось. Больше ничего говорить на эту тему не хочу. Иначе мои слова переведут на немецкий и начнут анализировать каждое из них», — цитирует Кухарски Futbol Fejs.
Левандовски недавно признался, что был очень разочарован своими партнёрами по команде и главным тренером Карло Анчелотти, поскольку они не помогли ему выиграть звание лучшего бомбардира Бундеслиги по итогам минувшего сезона. Поляк забил 30 мячей, уступив форварду дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамейянгу один гол. После этого появилась информация, что в услугах футболиста сборной Польши заинтересованы мадридский «Реал» и лондонский «Челси».