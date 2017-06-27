«Рома» сообщила «Интеру» об интересе к нападающему Йоветичу

«Рома» сообщила «Интеру» о своём интересе к нападающему Стефану Йоветичу, сообщает Sky Sport Italia.
Форвард провёл минувший сезон в «Севилье» на правах аренды, забив 7 мячей и отдав 5 результативных передач в 29 матчах. Испанский клуб отказался выкупать Йоветича у «Интера», так как запрашиваемая итальянцами цена в € 14 млн оказалась слишком высока для «Севильи».
Однако сам «Интер» не рассчитывает на услуги футболиста и хотел бы продать его. Кроме того, «нерадзурри» связаны ограничениями финансового фэйр-плей и должны ликвидировать дефицит трансферного бюджета до конца июня.
«Севилья» может приобрести у «Интера» Банегу и Йоветича за € 20 млн