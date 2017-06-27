Хитцфельд: в ближайшем будущем «Лейпциг» не будет опасен для «Баварии»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» и «Баварии» Оттмар Хитцфельд поделился мнением о том, сможет ли в следующем сезоне «РБ Лейпциг» быть серьёзным конкурентом для мюнхенцев. Хитцфельд придерживается той точки зрения, что «Лейпцигу» не удастся осложнить жизнь подопечным Карло Анчелотти.
«Видите ли, «Бавария» обладает огромным опытом. В этом вопросе они имеют преимущество перед «Лейпцигом». В ближайшем будущем «Лейпциг» не будет опасен для «Баварии», — приводит слова Хитцфельда Kicker.
«Лейпциг», будучи новичком Бундеслиги, по итогам минувшего сезона удивил многих: команда заняла 2-е место в чемпионате Германии, уступив лишь «Баварии».