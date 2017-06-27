Рамос выразил соболезнования семье 13-летнего мальчика, погибшего от удара мячом

Защитник «Реала» Серхио Рамос выразил соболезнования семье 13-летнего мальчика, игравшего за детскую команду ФК «Камас». Ребёнок погиб во время футбольного матча, получив удар мячом в грудь, который спровоцировал остановку сердца.
«Мои соболезнования родственникам и друзьям Эдуардо Тирадо, мальчика из ФК „Камас“, — написал Рамос в своём „твиттере“.
Футбольный клуб, за который выступал погибший ребёнок, находится в городе Камасе в испанской провинции Севилья. Серхио Рамос родился в городе Камасе.
Кроме того, со словами поддержки в адрес родных мальчика выступили также клубы «Бетис» и «Севилья».