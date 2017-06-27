Мирабелли: «Милан» ведёт переговоры с Доннаруммой спокойно и уверенно

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли рассказал, что клуб уверен в удачном исходе переговоров о продлении контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.
«Мы бы хотели, чтобы у этой истории был счастливый конец, мы спокойны и уверенны. Мы делаем то, что от нас зависит, мы ожидаем. После чемпионата Европы U21 мы сядем и выясним, что необходимо сделать», — приводит слова Мирабелли Sky Sport Italia.
Ранее Доннарумма также сказал, что вернётся к обсуждению продления контракта с россонери по окончании чемпионата Европы—2017 U21. Эту же информацию подтвердил и агент футболиста Мино Райола.
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