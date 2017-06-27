Полузащитник «Байера» Чалханоглу может перейти в «Милан»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Хасан Чалханоглу близок к переходу в «Милан», сообщает Funke Mediengruppe.
Согласно информации источника, 23-летний футболист уже встречался с представителями итальянского гранда и обсуждал с ними переход в стан россонери. Стоимость возможной трансферной операции может составить € 20-30 млн.
«Мы контактировали с «Миланом», который входит в число европейских грандов. Но вот о содержании переговоров я пока ничего сказать не могу», — сказал в связи с этим агент Чалханоглу Бектас Демиртас.
Ранее сообщалось, что в услугах Чалханоглу заинтересованы и такие клубы, как «Челси», «Арсенал» и «Лацио».