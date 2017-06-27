Денис Суарес: надеюсь, Деулофеу примет наилучшее для себя решение

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес выразил надежду на то, что нападающий Херард Деулофеу выберет лучшее решение для своего будущего. Деулофеу, трансферный лист которого принадлежит «Эвертону», провёл в «Милане» вторую половину минувшего сезона на правах аренды.
«Деулофеу провёл очень много лет в футбольной академии «Барселоны». Он должен был искать счастья в другом месте и нашёл его в «Милане». Надеюсь, Деулофеу примет наилучшее для себя решение», — приводит слова Суареса Marca.
«Барселона» имеет право выкупить трансферный лист Деулофеу у «Эвертона» за € 12 млн.
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