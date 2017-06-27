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Пато: в 17 лет мог перейти в «Реал», но отдал предпочтение «Милану»

27 июня 2017, вторник. 08:39. Футбол

Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато, защищающий ныне цвета китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», отметил, что в своё время имел возможность перейти в мадридский «Реал». 27-летний футболист отметил роль экс-наставника «Милана» Карло Анчелотти в его развитии.

«Да, я в 17 лет мог перейти в «Реал», но отдал предпочтение «Милану». В тот момент больше всего следили за игрой этой команды, и она побеждала больше всех. Но теперь всё изменилось, и это уже другой «Милан». А тогдашний наставник «Милана» Анчелотти был моим учителем», — приводит слова Пато La Gazzetta dello Sport.

Цвета итальянского гранда бразильский футболист защищал с 2007 по 2013 год.

Пато: переход в «Интер»? А почему нет? Я очень сильно люблю Италию
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Милан ФК Реал Мадрид Алешандре Пато
Новости. Футбол
27 июня 2017, вторник
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