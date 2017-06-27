Задача «Динамо» в сезоне-2017/18 — занять с 8-го до 12-го места в РФПЛ

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский сообщил, что в предстоящем сезоне перед московской командой не будет стоять самых высоких задач. «Динамо» вернулось в РФПЛ спустя год после вылета в ФНЛ.
«Задача не будет сверхамбициозной — нужно оказаться в диапазоне с 8-го по 12-е место в таблице. Это обусловлено рядом факторов. Не надо шагать слишком широко, рискуя порвать штаны и ничего не добиться. Клубу и команде нужно провести определённый подготовительный период, собрать состав. Надо адекватно оценивать, для каких целей у нас сейчас есть возможности, и ставить перед футболистами и тренерским штабом обоснованные задачи», — цитируют Стржалковского «Известия».