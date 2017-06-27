Марез решил не ждать ответа «Барселоны» и готов перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез готов покинуть команду и перебраться в «Арсенал». В услугах 26-летнего футболиста также заинтересована «Барселона», но Марез решил не дожидаться ответа от каталонцев, с которыми контактировал на этой неделе.
Sport.es сообщает, что «Арсенал» предложил Марезу контракт на четыре года. «Лестер Сити» заработает на продаже алжирского хавбека около € 40 млн.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Рияд Марез принял участие в 36 матчах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
Марез хотел бы перейти в «Арсенал», чтобы играть под руководством Венгера